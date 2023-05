Oslo vant internasjonal sykkelpris

Oslo får prisen – «Road Safety Award 2023» – for innsatsen som er lagt ned for å gjøre det tryggere og enklere å være forgjenger og syklist.

Prisutdelingen fant sted på verdens største sykkelkonferanse Velocity i Leipzig i Tyskland. Oslos byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), deltok på konferansen for å dele erfaringer fra Oslos satsing på tilrettelegging for fotgjengere og syklister

– Det er veldig stas å vinne en pris for en viktig sak som vi har jobbet veldig mye med de siste årene, og det er motiverende for alle som jobber for å gjøre det trygt å ferdes i Oslo, sier Stav i en kommentar til prisen.

– Byrådet har tidoblet tempoet i sykkelveiutbyggingen, og vi gjennomfører over 100 trafikksikkerhetstiltak i året. 70 prosent av gatene har 30-sone, og det jobbes kontinuerlig med å senke farten i hele byen, sier hun og mener satsingen har gitt resultater.

– Sykkeltrafikken har økt med over 50 prosent, og over tre ganger så mange opplever Oslo som en trygg sykkelby, sier Stav.