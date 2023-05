SV vil kutte i støtten til Norfund

Det har vekket sterke reaksjoner hos flere politikere at det statlige fondet for utviklingsland har saksøkt Honduras.

Årsaken er innføringen av en ny energilov i landet, og at Norfund mener den honduranske staten skylder dem penger.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) har tidligere sagt til Klassekampen at Norfund ikke har gjort noe ulovlig, men at hun gjerne hadde sett at de hadde kontaktet henne før de gikk til søksmål.

SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa har bedt Tvinnereim om å stanse søksmålet, og etter at regjeringen la fram sitt reviderte budsjett torsdag, foreslår Fiskaa at regjeringen istedenfor å kutte i utenlandsk bistand henter midler fra Norfund, som finansieres over bistandsbudsjettet.

– Om det er behov for å gjøre omprioriteringer innenfor bistandsbudsjettet, så foreslår vi heller at regjeringen tar fra Norfund, som i lys av søksmålet mot den sosialdemokratiske regjeringen i Honduras, åpenbart ikke forstår sitt eget mandat, sier Fiskaa til Klassekampen.

Norfund henviser til statsråden for å svare på kritikken, men Tvinnereim er på reise og har ikke fått svart Klassekampen.