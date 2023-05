Direktoratet for e-helse ble opprettet i 2016 og har hatt et helhetlig ansvar for digitaliseringen av norsk helsevesen. Nå legges direktoratet ned – og slås sammen med Helsedirektoratet, skriver Aftenposten.

Helseregisterområdet inkludert Helsedataservice i Direktoratet for e-helse flyttes til Folkehelseinstituttet og samles med instituttets egne registre. Torsdag ble det kjent at Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre organiseringen i den sentrale helseforvaltningen i Norge.

Ikke som ønsket

– Det vil styrke sektoren i møte med dagens utfordringer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse, sier i en pressemelding at resultatet ikke ble som de ønsket

– Vårt innspill til prosjektet som kartla roller og ansvar, var at det fortsatt er behov for et direktorat som har sin hele og fulle oppmerksomhet rettet mot digitalisering, for å oppnå helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester, sier Hornnes.

Skal bruke kompetansen

Nå vil direktoratet bruke litt tid på å sette seg inn i hva regjeringsbeslutningen innebærer på kort og lang sikt.

– I direktoratet har vi dyktige ansatte med fagkompetanse som er svært viktig for digitaliseringen av Helse-Norge. Denne verdifulle kompetansen skal vi fortsette å bruke for å skape et enklere Helse-Norge, sier Hornnes.

Helse- og omsorgsdepartementet forslår endringer i organiseringen av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Det tas sikte på at endringene settes i verk 1. januar 2024.