Selv om så mange som 86 kvinner har anmeldt den tidligere kommuneoverlegen, er det ikke usannsynlig at antallet vil stige, ifølge politiet.

– I tillegg er vi i kontakt med et par til, og vi er forberedt på at det kan komme flere. Gjennom etterforskningen har vi sett at anmeldelsene har kommet i bølger, i forbindelse med at opplysninger har kommet ut i offentligheten, sier etterforskningsleder Ellen Mari Burheim i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

24. august i fjor ble legen siktet av politiet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Han nekter straffskyld. Politiet har tidligere fortalt at de har tatt beslag av en betydelig mengde videomateriale fra den siktedes legekontor. Innholdet skal inneholde svært personsensitivt innhold, opplyser politiet.

– Politiet har som målsetting å identifisere de som er blitt filmet, og vil fortløpende ta kontakt med disse, uavhengig av om forholdet per i dag er anmeldt, skrev politiet i Trøndelag i februar.

Burheim sier de håper de kan ferdigstille etterforskningen i løpet av året. Hun har forståelse for at den lange tidsbruken kan oppfattes som en belastning for de involverte.

– Men det er altså en svært omfattende etterforskning, som dermed krever mye tid og ressurser. Selv om vi ferdigstiller gjennomgangen av videomaterialet før sommeren, så vil det fortsatt være gjøremål som gjenstår, sier etterforskningslederen.