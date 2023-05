E6 mellom Dombås og Oppdal stengt i fire timer etter steinras

E6 mellom Oppdal og Dombås ble stengt på grunn av steinras klokken 17.05, men klokken 20.50 torsdag kveld meldte Vegtrafikksentralen Midt-Norge at veistrekningen var gjenåpnet.

Raset gikk i et rasutsatt området i nærheten av grensen mellom Trøndelag og Innlandet, rundt to mil nord for Hjerkinn i Dovre.

– Det er et stort ras, fire-fem steinblokker har falt ut i veibanen, fortalte operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt til NTB.