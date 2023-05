SV største parti blant norske journalister

– Det er interessant å se at Rødt faller såpass mye, og det kan ha med Ukraina- og NATO-saken å gjøre, tror Kristin Clemet. Partiet faller fra 13 til 8 prosents oppslutning hos journalistene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: NTB