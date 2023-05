– Det er vanskelig å svare på hvilken rolle Russland skal ha i rådet fremover. Nå har mange av aktivitetene vært satt på pause fordi Russland har hatt lederskapet. Vi må først snakke med de andre medlemslandene om hvordan vi skal forholde oss til den situasjonen som er nå, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en kommentar til NTB torsdag ettermiddag.

Hun legger til at selv om Russland fortsatt vil være et av de åtte medlemslandene, er det ikke mulig å ha den samme kontakten med Russland som før.

– Vi har jo hatt diplomatisk kontakt gjennom dette møtet, så det blir en smidig overgang. Hva som kommer først av områdene Norge vil jobbe med i rådet, avhenger av hvilke aktiviteter vi får til innen den politiske situasjonen som råder.

Viktig at rådet består

Overtakelsen skjedde i et digitalt møte der de åtte arktiske statene, Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA, og representanter for de seks urfolksorganisasjonene i rådet deltok, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Arktis-ambassadør Morten Høglund deltok fra Tromsø.

– Diplomatenes deltakelse var preget av profesjonalitet, sier utenriksministeren om stemningen under møtet.

Møtet i Salekhard på polarsirkelen i det nordvestre Sibir markerte slutten på Russlands to år lange lederskap.

– Det er viktig at Arktisk råd består. Når vi får lederskapet, er det lettere for oss å drive samarbeidet enn da Russland hadde det. De har jo hatt det siden invasjonen startet, så at vi overtar nå, er den beste måten å få organisasjonen til å leve videre på, sier Huitfeldt.

Ryddig og forutsigbart forhold til Russland

Etter at Russland startet sin angrepskrig mot Ukraina, ble rådets arbeidet satt på pause. Det ble gjenopptatt i juni i fjor, uten russisk deltakelse.

– Det kan jo virke litt overraskende at Russland ikke bare velger å være mer kyniske og si at Arktisk råd er dødt. Det viser at aktører på russisk side har en egeninteresse i å opprettholde rådet, sier Arktis-forsker Svein Vigeland Rottem i Fridtjof Nansens Institutt (FNI) til Aftenposten.

Norge vil nå avklare med de andre medlemsstatene hvordan rådet skal kunne gjenoppta sitt arbeid i praksis.

– Politisk kontakt med Russland er umulig, men vi vil fortsette å forholde oss til Russland på en ryddig og forutsigbar måte i Arktisk råd, sier utenriksministeren.

Miljø og urfolk

I møtet ble rådets medlemmer enige om en felles uttalelse.

– Norge vil fortsette å fokusere på Arktisk råds kjerneoppgaver, som effekten av klimaendringene, bærekraftig utvikling og å legge til rette for at folk kan leve gode liv i regionen, sier Huitfeldt.

De fire hovedprioriteringene for det norske lederskapet er hav, klima og miljø, bærekraftig økonomisk utvikling og folk i nord. I tillegg vil Norge gi spesiell oppmerksomhet til arktisk ungdom og urfolk i Arktis.

– Ungdom og urfolk er viktig for oss, det å skape kontakt med folk i hele regionen. Mange av områdene i denne regionen sliter med fraflytting, så det er felles utfordringer, sier utenriksministeren til NTB.