Nå er det klart at politibetjenten godtar forelegget. Det skriver Spesialenheten i en uttalelse torsdag.

Hendelsen fant sted ved Esso-stasjonen i Kongsberg sentrum i oktober i fjor. En politimann er tiltalt for å ha lagt en mann i bakken og slått ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttet neve. Det hele er fanget opp på en overvåkingsvideo.

Under etterforskningen kom det også fram at en polititjenesteperson hadde slettet et opptak som viste deler av hendelsen.

