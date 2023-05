Bedragere forsøker å gi et smykke til eldre personer, og i forbindelse med dette komme i posisjon til ta vedkommendes opprinnelige smykke, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Politiet ber personer som har blitt utsatt for dette, umiddelbart kontakte politiet. De håper at de som tar kontakt, kan gi en beskrivelse av personene, biler og eventuelt et registreringsnummer.