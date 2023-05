Krigen i Ukraina anslås å gi utgifter på over 40 milliarder kroner i år

For å finne handlingsrom til dette, er det nødvendig å skyve på og utsette andre politiske satsinger fra Hurdalsplattformen, skriver regjeringen i en pressemelding.

Her kan du lese alt om det reviderte nasjonalbudsjettet

– Den norske støtten til Ukraina er viktig for stabilitet i Europa og for å hjelpe det krigsrammede ukrainske folket. Det er også avgjørende for vår egen trygghet at Russland ikke vinner fram gjennom angrepskrig og brutal maktbruk. Et bredt politisk Norge stiller seg bak støtten til Ukraina og Nansen-programmet. Vi skal stille opp for ukrainerne så lenge det er nødvendig, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).