Tre personer pågrepet i forbindelse med deling av nakenbilder av mindreårige på Telegram

To av personene er hjemmehørende i Trøndelag, mens den siste er bosatt på Østlandet.

Bildene har ifølge politiet vært delt i den krypterte meldingsappen Telegram.

Politiet skriver i en pressemelding at den aktuelle gruppen har hatt flere tusen medlemmer. De etterforsker om det er tatt betaling for tilgang til gruppen eller innholdet.

– Etter å ha mottatt tips i midten av april, har politiet har brukt store ressurser og jobbet tverrfaglig i etterforskningen av saken. Vi har også fått bistand fra Kripos, sier påtaleansvarlig Suzanne Molund i Trøndelag politidistrikt.

De to siktede som er bosatt i Trøndelag, ble varetektsfengslet i to uker med isolasjon og brev- og besøksforbud i Trøndelag tingrett 28. april, med begrunnelse i fare for bevisforspillelse.

Den siste mannen, som er bosatt på Østlandet, ble pågrepet onsdag denne uken og vil bli begjært varetektsfengslet fordi politiet mener det er bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare.