Norsk forskningsstasjon i Antarktis oppgraderes for to milliarder

Etter snart tjue års tjeneste på verdens mest værharde kontinent skal den viktige forsknings­stasjonen få en tiltrengt oppgradering, skriver regjeringen i en pressemelding.

Den eksisterende stasjonen nærmer seg slutten av sin levetid og skal erstattes av et mindre nybygg med plass til 65 brukere. Nybygget blir på 6500 kvadratmeter.

– Dagens forskningsstasjon er så nedslitt at rehabilitering av eksisterende bygg vil gi dyre og dårlige løsninger. Når vi nå oppgraderer stasjonen, velger vi derfor å bygge et helt nytt bygg som er godt tilrettelagt for klima- og miljøforskning, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Han sier regjeringen ønsker en nøktern tilnærming til utbyggingen, og at de har valgt å gå videre med det minst kostnadskrevende av nybygg-alternativene.

Han legger til at dette likevel vil gi en velfungerende forskningsstasjon og en betydelig oppgradering i forhold til dagens situasjon.

– Forskningen på den norske stasjonen Troll i Antarktis er avgjørende for å forstå sammenhengene i klimasystemet og hvordan klimaet vil utvikle seg framover, sier Eide.

Byggearbeidet må gjennomføres over flere sommersesonger, som varer fra november til tidlig i mars. Resten av året er stasjonen isolert fra omverdenen.

Troll ligger på isfri berggrunn på 72 grader sør, 1275 meter over havet og 200 kilometer fra kysten i Dronning Maud Land. Forskningsstasjonen eies av Statsbygg og drives av Norsk Polarinstitutt. Stasjonen sto klar i 1990, men de første 15 årene ble den kun brukt om sommeren. I 2005 ble den oppgradert til helårsstasjon.