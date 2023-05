Tenåring varetektsfengsles – siktet for frihetsberøvelse

Onsdag ble det kjent at politiet natt til tirsdag hadde slått til mot en adresse i Trondheim. Da ble flere personer pågrepet i det som beskrives som et kriminelt miljø. I en pressemelding opplyser politiet at det jobbes nå med å kartlegge de involverte partene.

I meldingen skriver politiet at én av de pågrepne ble framstilt for varetektsfengsling onsdag, siktet for frihetsberøvelse. Onsdag kveld skriver Nidaros at gutten er varetektsfengslet i en uke, uten brev- og besøksforbud og uten isolasjon.

– Han ville egentlig ikke si så mye og har ikke forklart seg i avhør, sa politiadvokat Bente Bøklepp til Adresseavisen etter fengslingsmøtet. Til avisen opplyser hun at frihetsberøvelsen varte «noen timer».

Bøklepp sier også at personen som politiet mener er utsatt for frihetsberøvelse, er en ung mann. Han har vært på legevakta, men er ikke fysisk skadd.

Politiadvokaten opplyser videre at den siktede som ble fengslet onsdag, er en gutt i tenårene.

Tenåringens forsvarer, Erik Vatne, har ingen kommentar til saken.

Torsdag er det berammet to fengslingsmøter i samme sak. Også da er det to unge menn som er siktet for frihetsberøvelse.

– Vi tror det er flere personer involvert, sier Bøklepp.