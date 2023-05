– Vi må finne mer gass, sier er olje- og energiminister Terje Aasland (Ap),

Det får SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken til å se rødt.

– Dette er en ren provokasjon og en svært dårlig start på de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, sier han til NTB.

Haltbrekken mener regjeringen nå har mye å bevise på klima og miljøfeltet.

– Europa står foran en svært varm og tørr sommer som følge av klimakrisen. Likevel velger regjeringen å ignorere de sterke advarslene mot ny oljeleting fra FNs generalsekretær, ledende klimaforskere og det Internasjonale Energibyrået (IEA), fortsetter han.

Stabile rammevilkår

– Årlig tildeling av leteareal er en del av de gode, forutsigbare og stabile rammevilkårene vi har i Norge. Vi legger dermed også til rette for videre aktivitet og verdiskaping i Nord-Norge, sier Aasland i en pressemelding onsdag kveld.

Konsesjonsrundene på norsk sokkel som går under navnet «tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TFO), fokuserer på de modne delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd.

I januar ble det kjent at Olje- og energidepartementet har tildelt 47 leteblokker, men nå utvides dette med ytterligere 92.

Blokkene som blir lagt til, er nordvest i Norskehavet og vest i Barentshavet. Aasland sier utvidelsen legger bedre til rette for lønnsomme investeringer, sysselsetting og fremtidig produksjon.

Må finne mer gass

– Jeg har nå en klar forventning om at de mest sentrale selskapene i Barentshavet er sitt samfunnsansvar bevisst. Vi trenger å finne mer gass i Barentshavet for å få på plass ny infrastruktur. Videre leting er viktig for å sikre at Norge forblir en sikker og forutsigbar leverandør av olje og gass til Europa, sier Aasland.

Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Offshore Norge, Torbjørn Giæver Eriksen, sier det er bra regjeringen er tydelig på at TFO ligger fast

– Feltnær leting vil bidra til å forlenge levetiden til felt som allerede er i produksjon. Produksjonen på norsk sokkel vil reduseres etter hvert, og derfor er det behov for å lete etter olje og gass for å hindre en for bratt nedgang, sier Giæver Eriksen i en melding til NTB

Og i Frp tas nyheten fra regjeringen imot med åpne armer.

– Dette er veldig bra og viser at det fremdeles kan være håp for økt aktivitet i Barentshavet. Nå bør petroleumsselskapene kjenne sin besøkelsestid og øke sin aktivitet og leting i området, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland i Frp.

Klimamål

Men partiene som profilerer seg på miljøpolitikk, er ikke fullt så begeistret.

Sofie Marhaug, miljøpolitisk talsperson i Rødt, kaller beslutningen uansvarlig, både for klimaet og miljøet.

– Vi har allerede funnet mer fossil energi enn det som kan brennes opp, hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Dette svarer ikke på klimakrisen og låser Norge fast i feil spor.

I MDG viser de til FN og mener Ap-velgerne har grunn til å føle seg lurt.

– Regjeringen fører en klimapolitikk som går mot hva alle verdens fagmiljøer på feltet mener. I tillegg har FN, IEA og en rekke andre organisasjoner tydelig sagt at mer utvikling innenfor olje- og gassektoren ikke er i tråd med verdens klimamål, sier MDG-leder Arild Hermstad.

Han viser til at Arbeiderpartiet lovte at klima skulle være rammen for regjeringens politikk.

– Velgerne har god grunn til å føle seg lurt.

Regjeringen tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2024.