– Årlig tildeling av leteareal er en del av de gode, forutsigbare og stabile rammevilkårene vi har i Norge. Vi legger dermed også til rette for videre aktivitet og verdiskaping i Nord-Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Konsesjonsrundene på norsk sokkel som går under navnet «tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TFO) fokuserer på de modne delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd.

Blokkene som blir lagt til, er nordvest i Norskehavet og vest i Barentshavet. Aasland sier utvidelsen legger bedre til rette for lønnsomme investeringer, sysselsetting og fremtidig produksjon.

– Jeg har nå en klar forventning om at de mest sentrale selskapene i Barentshavet er sitt samfunnsansvar bevisst. Vi trenger å finne mer gass i Barentshavet for å få på plass ny infrastruktur. Videre leting er viktig for å sikre at Norge forblir en sikker og forutsigbar leverandør av olje og gass til Europa, sier Aasland.

Regjeringen tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2024.