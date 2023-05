Rent praktisk er det en forskriftsendring som regjeringen nå gjør. Dermed fjernes regelen som gjør det mulig for sykehus å ta betaling for LAR-pasienter, skriver NRK.

– Det har vært en usikkerhet og ulik praksis i tjenesten. Det å ikke ha egenandel er med på å fjerne en barriere, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) da hun fortalte nyheten på en samling for fagfolk innen rusfeltet i Oslo onsdag.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et landsomfattende behandlingsprogram for personer som er avhengige av opioider, som oftest heroin. I 2021 var det 8198 pasienter i LAR.

LAR-behandlingen for rusavhengige har siden oppstart for over 20 år siden vært gratis, men i løpet av de siste årene har flere sykehus innført egenandel på 375 kroner per konsultasjon. Det er det flere som ikke har råd til, og dropper ut av behandlingen.