Partiet får 3 prosent på målingen Opinion har gjennomført for FriFagbevegelse , Dagsavisen og ANB nå i mai, og partiet puster dermed MDG i nakken. Nå kan et mandat på Stortinget være innen rekkevidde.

– Målingene har vist mye misnøye. Det er et potensial for at et protestparti som representerer noe annet får bryte igjennom, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til FriFagbevegelse.

Vindkraftmotstand

Industri- og Næringspartiet ble etablert av oljearbeider og tidligere konserntillitsvalgt i Equinor, Owe Ingemann Waltherzøe, i 2020.

Waltherzøe mener nei vindkraft, både på land og til havs, blir en av de viktigste sakene, fram mot kommunevalget i september.

– Folk ser hvor store naturødeleggelser som skjer, og ser de lokale konsekvensene av dette.

Høyre og Frp tilbake

Samtidig går Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) mest tilbake på målingen. Likevel er Høyre nesten like store som regjeringspartiene og SV til sammen.

Generelt er dette en stabil måling for de fleste partier, mener valgforsker Bergh.

– Det er stabilt dårlig for Ap og stabilt godt for Høyre, sier han.

Selv om høyresiden er litt svekket gir mandatfordelingen et komfortabelt borgerlig flertall med 93 av 169 mandater. Men Høyre og Frp er avhengige av enten KrF eller Venstre for flertall. Begge mellompartiene er så vidt over sperregrensen på målingen, mens MDG er under med sine 3,7 prosent.

Partienes oppslutning i mai (endring fra april i parentes):

Høyre 30,3 (-1,9), Ap 17,9 (+1), Frp 13,4 (-1,3), SV 8,1 (+1,3), Rødt 7 (+0,4), Sp 6,5 (+0,7), Venstre 4,2 (-0,4), KrF 4,1 (+0,2), MDG 3,7 (-0,1), INP 3,0 og andre partier 1,7 prosent.

Meningsmålingen er gjennomført av Opinion og er basert på 1.000 telefonintervjuer i perioden 2.–8. mai, der 69 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer mellom 1 og 3 prosentpoeng.