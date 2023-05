Kvinnen ble funnet død i sjøen ved Nordvik på Stord 5. november i fjor. Samme dag ble en mann pågrepet, siktet for å ha etterlatt en person i hjelpeløs tilstand. Samme kveld ble mannen løslatt og politiet uttalte at mistanken mot mannen var svekket.

Nå har Sørvest politidistrikt henlagt saken, skriver Bergens Tidende.

Mannens forsvarer, advokat Kjell Peter Neset, sier til avisen at saken kunne og burde blitt raskere avgjort. Han opplyser at hans klient er glad for at han ikke har noe slikt hengende over seg lenger.

– Likevel er han skuffet over å måtte ha en slik status så lenge i en sak som gjelder en ulykke med alvorlig utfall, sier Neset.