Nordlys: Norsk borger skal ha tatt seg ulovlig inn i Russland

Nordlys skriver at den regionale nyhetstjenesten severpost.ru skriver at nordmannen ble pågrepet ved Boris Gleb, om lag to kilometer inn på russisk side.

Han skal ha blitt pågrepet av en grensepatrulje som hadde fått tips av en lokal milits om at en nordmann hadde krysset grensa.

I den russiske meldingen heter det at mannen risikerer to år i russisk fengsel.

Den norsk-russiske grensa er strengt bevoktet på begge sider og det er ulovlig å krysse den utenfor grensestasjonene.