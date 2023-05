Mann i 50-årene dømt for å ha voldtatt samboeren da hun besøkte ham i fengselet

– Denne dommen blir selvsagt anket. Tiltalte blir dømt i kraft av hvem han er, og ikke ut fra hva bevisene i saken viser at han har gjort, sier tiltaltes forsvarer, advokat Brynjar Meling, til Aftenbladet.

Mannen var tiltalt for grov voldtekt og for å ha grovt mishandlet både sin tidligere samboer og sønn. I Haugaland og Sunnhordland tingrett blir han dømt for alt.

Retten finner det bevis at han skal ha voldtatt sin tidligere samboer så å si ukentlig, og skal også ha voldtatt henne da hun besøkte ham i fengsel.

Retten kommer til at mannen må dømmes til ti års forvaring med en minstetid på seks år og åtte måneder. Han dømmes i tillegg til å betale 500.000 kroner i oppreisingserstatning til sin tidligere samboer, og 300.000 til sin sønn.

Mannen nekter straffskyld.

Han er tidligere dømt for overgrep mot åtte kvinner i 2011. Størstedelen av denne dommen sonet 50-åringen i sitt hjemland. Han er varig utvist fra Norge.