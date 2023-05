Nå bør du sjekke pumpa før du fyller bensin

Tidligere i vår dukket det opp en ny bensinkvalitet i norske drivstoffpumper.

Den heter E10, og skal ta bensin et skritt i mer miljøvennlig retning. Mens vi hittil har vært vant til å se betegnelsen E5 på 95 oktan-pumpene for «vanlig» bensin, vil disse heretter være merket E10. Dette blir nå det nye hovedproduktet for bensin.

10-tallet forteller at opptil 10 prosent av drivstoffet er bioetanol, det vil si drivstoff laget av dyre- og planterester. Endringen gjelder kun 95 oktan bensin.

2010 eller eldre?

– Etter hvert blir all bensin E10. Det erstatter det som hittil har vært 95 oktan E5. For de aller fleste motorer og biler går denne overgangen greit. Om du har en bensinbil fra 2011 eller nyere, er bilen godkjent for E10, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Han legger til:

– Utfordringen er biler fra 2010 eller eldre. Har du en eldre bil, bør du sjekke med forhandler om bilen tåler E10. Biler som er fra 2001 eller eldre, inkludert veteranbiler, bør ikke bruke E10. Det samme gjelder eldre påhengsmotorer. Veteranbiler og påhengsmotorer må bruke 98 oktan, som fortsatt er E5, sier han.

Satser på bensin og diesel - utvikler helt nye motorer

(Artikkelen fortsetter under bildet).

MERKING: Alle pumpene som inneholder E10 skal merkes tydelig. Det er det ikke alle stasjonene som har gjort. Foto: Colourbox

Ikke godt nok merket

Alle pumpene som inneholder E10 skal merkes tydelig. Det er det ikke alle stasjonene som har gjort, mener Sødal.

– En del stasjoner er fortsatt ikke godt nok merket med E10, så her må du som kunde og forbruker sjekke nøye hva du fyller, spesielt om bilen din ikke er helt ny.

Prisene svir - nå vil mange parkere bilen

Kjøre langt

En annen utfordring er at flere stasjoner har sluttet å selge 98 oktan super, som er alternativet for biler som ikke kan bruke E10.

– Det finnes ikke leveringsplikt på 98 super. Det betyr at mange stasjoner ikke lenger tilbyr E5 for de som har eldre biler. Det betyr at den som har en eldre bil risikerer å måtte kjøre langt for å finne riktig drivstoff, sier Sødal.

Full oversikt: Her er bilene som ikke kan bruke E10

Fakta om E10: E10 er drivstoff med opptil 10 prosent bioetanol (biodrivstoff)

Alle biler som er fra 2011 eller nyere kan gå på E10.

E10 bør ikke brukes på påhengsmotorer og biler som er eldre enn 2001, inkludert veteranbiler.

Bileiere som er usikker på om bilen deres takler E10 bør sjekke med forhandler.

E10 er mer klimavennlig enn tradisjonell, fossil bensin. Utslipp fra biodrivstoff regnes ikke som fossilt drivstoff og bidrar ikke til klimautslipp.

Det finnes rundt 820 000 bensinbiler på norske veier, mot 1,1 millioner dieselbiler og 600 000 elbiler.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no