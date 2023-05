Tre anmeldelser etter deling av navn i voldtektssak i Bergen

Rettssaken om overgrepssaken går i Hordaland tingrett.

Fem menn i 20-årene er tiltalt for gruppevoldtekt og seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Tre av mennene er tiltalt for en gruppevoldtekt av en jevnaldrende kvinne i januar 2021. En av dem er også tiltalt sammen med to andre for seksuell omgang med en jente mellom 14 og 16 år.

Tirsdag ble rettssaken stanset etter at en av de fornærmede ble gjort kjent tiltalen, og dermed navnet hennes og de tiltaltes navn, er spredt i sosiale medier, skriver Bergensavisen.

To bistandsadvokater og en av forsvarerne har anmeldt hendelsen.

Mandag ble en mann bortvist fra retten etter å ha filmet deler av fornærmedes forklaring og lagt den ut på nett.

Politiadvokat Øystein Horn bekrefter at de har mottatt tre anmeldelser av spredningen av tiltalen, samt én anmeldelse av filmingen i retten.

– Spredningen av tiltalebeslutningen og navnene på de involverte kan være å anse som hensynsløs atferd eller krenking av privatlivets fred, sier Horn.

– Selv om delingen i seg selv helt konkret ikke er straffbar, kan omstendighetene rundt likevel gjøre det krenkende og hensynsløst, sier han.