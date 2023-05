Dette skjer onsdag 10. mai

Kreftregisteret publiserer statistikk for 2022

I den forbindelse arrangerer Kreftregisteret et frokostmøte i Kreftforeningens Vitensenter der noen av de mest fremtredende tallene og trendene som beskriver kreftbildet i Norge, vil bli lagt fram. Det skal foregå på Kreftforeningens Vitensenter.

Internasjonal konferanse om håndtering av terrorangrep

Oslo er vertskap for en konferanse om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Konferansen skal samle politikere, eksperter, politi, helsearbeidere og forskere fra en rekke europeiske og amerikanske byer.

Seks menn for retten for homofil i Uganda



Det holdes et rettsmøte for seks menn som er pågrepet for å ha «praktisert homoseksualitet» i Uganda.

I henhold til loven kan enkelte seksuelle handlinger mellom personer av samme kjønn straffes med døden, mens «promotering» av homofili kan straffes med opptil 20 års fengsel.

Felles gymtime utenfor Stortinget

I anledning verdensdagen for fysisk aktivitet blir det felles gym for barn fra hele landet ledet fra Eidsvoll plass foran Stortinget.

Nærmere 70 klasser er påmeldt, noe som tilsvarer rundt 2000 barn. Klasse 4A fra Gamlebyen skole i Oslo er fysisk til stede utenfor Stortinget.

Landslagene i hopp presenteres

Landslagene i hopp for kvinner og menn for sesongen 20023–2024 presenteres i Hammerfest klokken 15.30.