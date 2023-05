Svakeste resultat for Hennig-Olsen på 99 år

Underskuddet før skatt ble på nesten 50 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Inntektene sank med 35 millioner kroner, samtidig som varekostnadene økte med like mange millioner. I tillegg steg lønnskostnadene, til tross for færre ansatte.

– Det var et sammenfall av flere uheldige omstendigheter, sier administrerende direktør Paal Hennig-Olsen.

– Det røyk mange millioner i både tapte inntekter og økte kostnader da vi ikke klarte å få vårt nye prosessanlegg i drift, sier han.

2023 har imidlertid startet bra og prosessanlegget er i full produksjon.

– Jeg føler vi er på god vei til å få et langt bedre år enn i fjor. Nå fungerer alt som det skal, og alt ligger til rette for en kraftig resultatforbedring. Forutsatt at det ikke snør i juli, da, sier han.