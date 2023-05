– I Finnmark vil de fleste vassdrag mellom Hammerfest og Grense Jakobselv med et vesentlig potensial for lakseproduksjon bli forsøkt sperret av for pukkellaks i sommer, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro i en pressemelding.

Bekjempelse av pukkellaks i tilsvarende omfang har ikke skjedd tidligere, både når det gjelder antall tiltak og geografisk spredning.

Strategien med å sperre av elvene bygger på den nasjonale handlingsplanen for bekjempelse av pukkellaks.

– Vi har fulgt rådene vi har fått fra den nasjonale kompetansegruppa for pukkellaks, og tiltak i de enkelte vassdragene har vi planlagt og forberedt i samarbeid med grunneiere, lokale jeger- og fiskeforeninger, bygdelag og idrettslag, sier Hambro.

De største elvene er ekstra utfordrende å hindre pukkellaksen å komme seg opp i, på grunn av blant annet stor bredde, dybde, vannføring og mengden fisk. I Tanavassdraget har Miljødirektoratet gitt Veterinærinstituttet oppdraget med å lede arbeidet med å etablere en fiskefelle.

Pukkellaksen ventet i slutten av juni.