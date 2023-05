Dermed opprettholder de dommen fra Oslo tingrett i juni 2022, skriver TV 2.

Episoden skjedde 19. august 2018 på Haugenstua i Oslo. En bil med 33-åringen kjørte opp på siden av en annen bil, og avfyrte skudd mot sistnevntes venstre side. Politiet og påtalemyndigheten mener mannen hadde til hensikt å drepe en 31-åring som satt i passasjersetet på den andre bilen.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld. Dommen avsies under dissens, da et mindretall mener det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at det faktisk var 33-åringen som skjøt.