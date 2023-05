Kraftig brann i barnehage ved Ullevål sykehus

Alle nødetater er sendt til Ullevål sykehus i Oslo etter melding om brann i en barnehage på området. Bygningen er i full fyr.

– Brannen er inne på området til sykehuset og bygningen på rundt 600–700 kvadratmeter er i full fyr. Vi jobber med å hindre spredning og forbereder for evakuering hvis det blir aktuelt, sier vaktkommandør Tor Audunhus ved 110-sentralen i Oslo til NTB.

Det skal ikke være personer i bygget. Brannvesenet har 11 biler på området og fyller på med mannskaper for å hindre spredning av brannen. Politiet oppfordrer beboere i nærheten om å lukke vinduer på grunn av røykutviklingen.

Ledere i Islamsk hellig krig blant mange drepte i israelske angrep mot Gazastripen



Israel gjennomførte luftangrep Gazastripen tirsdag. Minst tolv personer skal være drept, tre av dem ledere i den militante gruppa Islamsk hellig krig. Av de drepte, var minst seks sivile – blant dem barn, opplyser sykehuspersonell til Reuters. Ytterligere 20 skal være såret i angrepene som rammet boligområder.

Det israelske forsvaret sier at de angrep tre høytstående ledere i Islamsk hellig krig, den nest mektigste av de væpnede gruppene i Gaza, og at de tre skal er ansvarlige for nylige rakettangrep mot Israel. To kilder i gruppa bekrefter overfor Reuters at de tre er drept.

Wagner-sjefen sier det fortsatt ikke er noe tegn til mer ammunisjon

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin sier tirsdag at styrkene hans ikke har fått forsyningene de er blitt lovet fra Moskva.

– Menneskene som var ment å oppfylle ordrene om å sende forsyninger, har enn så lenge ikke gjort det, sier Prigozjin i en video på Telegram tirsdag morgen. Det skjer etter at han mandag kveld sa at «foreløpige tall tyder på at vi begynner å motta ammunisjon».

Trump får ikke publisere bevis i hysjpengesaken

USAs tidligere president Donald Trump får ikke publisere beviser i den såkalte hysjpengesaken i sosiale medier, har en dommer avgjort, melder NBC News.

I kjennelsen heter det at alle som har tilgang til beviser som blir gitt til Trumps forsvarere fra påtalemyndigheten, «ikke skal kopiere, spre eller gi videre» bevismaterialet til tredjeparter, inkludert sosiale medier, uten å først få godkjennelse fra domstolen, skriver NBC.

Luftalarmen går i Kyiv og i store deler av Ukraina

Luftalarmen går natt til tirsdag i Kyiv og i rundt to tredeler av Ukraina, skriver Reuters. I Kyiv skal luftforsvaret ha avverget flere angrep. Det er utstedt luftalarm for det meste av det sentrale og østlige Ukraina, helt fra Vinnytsia i vest til alle de østlige regionene, Kherson i sør og Odesa-regionen ved Svartehavskysten, skriver nyhetsbyrået.

Militærledelsen i Kyiv skriver på Telegram at luftforsvarssystemene «er i aksjon i utkanten av Kyiv». Tirsdagens angrep kommer dagen etter at Russland sendte i vei et lass med droner og raketter.