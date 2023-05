Nødetatene rykket ved 4.30-tiden ut etter melding om at det brant kraftig i en barnehage ved Ullevål sykehus. Først en time senere hadde brannmannskapene kontroll på brannen – da var bygget helt utbrent, og det var ikke lenger fare for at brannen skulle spre seg videre.

– Vi kan ikke redde bygget og driver nå med defensiv innsats. Det har vært spredning av brannen til fasaden i et tilstående bygg, men vi har kontroll, sa vakthavende stabssjef Joakim Lystad til NTB. Han sier det ikke er fare for liv og helse.

Sto i full fyr

Brannen fant sted inne på området til sykehuset og bygningen på rundt 600–700 kvadratmeter sto i full fyr da nødetatene kom til stedet. Ved 5-tiden ble det meldt at det ikke skal ha vært personer i bygget.

Ved 6-tiden meldte politiet at brannmannskapene fortsatt drev med etterslukking på stedet.

– Politiet iverksetter etterforskning rundt hva som kan være årsak til brannen, skrever politiet på Twitter.

Storutrykning

Underveis i slukningsarbeidet hadde brannvesenet over 15 biler på stedet. Mannskapene jobbet iherdig med å hindre spredning. Samtidig ble det forberedt evakuering dersom man skulle komme til at det ble aktuelt. Politiet oppfordret beboere i nærheten om å lukke vinduer på grunn av røykutviklingen.

Selve barnehagen er delt opp i fem avdelinger, og minst to av midtdelene skal være overtent, skriver NRK. Brannmannskapene håper å kunne berge tre avdelinger, henholdsvis på nord- og sørsiden av bygget.

– De som er berørt av dette må ta kontakt med barnehagene sine, så vil de sikkert varsle barn og foreldre som har tilknytning, sier Lie.