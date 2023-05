Antirasistisk Front reagerer på stedsnavn på Svalbard

Det var engelske sjømenn som på 1600-tallet navnga stedene på Edgeøya på Svalbard, og nå har Polarinstituttets navnekomité mottatt en klage der Antirasistisk Front ber om at navnene endres til henholdsvis Svartdalen, Svartfjellet og Svartpynten, skriver Dagbladet.

Det var Svalbardposten som først skrev om saken da klagen ble kjent, og Norsk Polarinstitutt skal diskutere saken denne uken.

Det var på grunn av fargen på bergarten at de tre stedene fikk sine navn opprinnelig, men nå mener Antirasistisk Front at det er på tide med en endring.

I 2015 reagerte Antirasistisk Senter også på stedsnavnene, men da svarte instituttet at de ikke hadde fått noen klage, og at de ikke så noen grunn til å endre navnene ettersom stedsnavn er definert som et språklig kulturhistorisk minne. Deretter skjedde det ikke noe mer med saken.

Overfor TV 2 peker Antirasistisk Front på at Norsk Språkråd har gitt en anbefaling om å ikke bruke neger-ordet, og kommunikasjonsdirektør Pål Jakobsen ved Polarinstituttet sier til Dagbladet at det ikke er noen tvil om at stedsnavnene er krenkende og at stedsnavnene ikke ville ha blitt godkjent i dag.