Kongen skulle egentlig vært til stede, men er innlagt på sykehus på grunn av en infeksjon. Kronprins Haakon kunne imidlertid være til stede mandag.

Det ble blant annet nedlagt krans ved retterstedet på Akershus festning av stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap). Her ble norske motstandsfolk og andre henrettet av nazistene i 1945. I sin tale mintes Gharahkhani August Rathkes bortgang.

– I november i fjor mistet vi den siste gjenlevende fra Kompani Linge, August Rathke. Etter krigen var han en veldig tydelig stemme for de verdiene som nå er under press fra flere hold, nemlig frihet og menneskeverd. Med hans bortgang ble vi enda et tidsvitne fattigere. Vi mistet en som kunne fortelle oss hva det vil si å leve i ufrihet, en som med ekstra tyngde kunne minne oss om hva vi må ta vare på, sa han.

Klokka 12 ble det avfyrt salutt med 21 skudd fra festningen.

Selve hovedseremonien begynte klokka 15. Her nedla kronprinsen en krans ved Nasjonalmonumentet for krigens ofre.

Frigjøringsdagen er en markering av at tyske styrker i Norge overga seg 8. mai 1945. Dermed var fem år med okkupasjon over. På den nasjonale veterandagen, som siden 2011 faller på 8. mai, tildeles også medaljer til norske soldater som har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker og andre internasjonale operasjoner.