Samtidig blir sjåføren frifunnet for uaktsomt drap i trafikken, og retten mener heller ikke kjøringen er grovt uaktsom, skriver Avisa Oslo.

Dødsulykken skjedde i et kryss på St. Hanshaugen 21. april 2022. Kvinnen kom syklende til høyre for mannen, som kjørte trailer. Han hadde vikeplikt for henne. Kvinnen var i sjåførens blindsone, men retten mener det var fullt mulig å se henne i flere sekunder i forkant.

Sjåføren blir også fradømt førerretten i halvannet år.

– Han er veldig lettet over å bli frifunnet for uaktsomt drap, noe som var det viktigste for ham. Han har gitt uttrykk for at det er mye å fordøye, sier mannens forsvarer, advokat Halldis Winje.