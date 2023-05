Elver fra nord til sør åpnes, blant annet Lundeelva i Agder og Lavangselva i Troms og Finnmark.

– 14 vassdrag er nå åpnet for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye, etter at tidligere manglende rutiner for å rapportere om fangst nå har kommet på plass, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Direktoratet vil fortsette å beskytte tanalaksen. Det åpnes ikke for å fiske i Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp.

– Flere av de viktigste laksebestandene i Tanavassdraget i Finnmark har ikke noe høstbart overskudd og trenger derfor fortsatt beskyttelse, sier miljødirektøren.