Haukeland universitetssjukehus etterlyser blod

– Vi er lav på alt av blod og blodprodukter nå, forteller Einar Klæboe Kristoffersen, sjef for avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland universitetssjukehus til Bergensavisen.

Det er særlig blodtype 0 og A det er mangel på.

– Grunnen til at vi sendte ut SMS nå, er at vi bare har en uke på oss for å få opp blodlageret vårt før langhelgen som starter med 17. mai.

I langhelger og ferier er det vanskelig å få tak i blodgivere.

Søndag skrev TV 2 at Norge mangler 30.000 blodgivere. I 2021 var det 90.136 aktive blodgivere.