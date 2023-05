Coronapandemien utgjør ikke lenger en global helsetrussel, kunngjorde Verdens helseorganisasjon (WHO) fredag.

Den beskjeden gleder assisterende helsedirektør Espen Nakstad, som ble et kjent ansikt for det norske folk under pandemien.

– Jeg er lettet over at vi nå er tilbake til en så normal hverdag at det ikke lenger er grunnlag for de ekstraordinære tiltakene som ligger i en erklæring om internasjonal folkehelsekrise, sier Nakstad til TV 2.

– Vi er glade

Coronapandemien har siden januar 2020 ifølge offisielle tall kostet minst 6,9 millioner mennesker livet. WHO-sjef Tedros Ghebreyesus sier imidlertid at viruset kan ha tatt 20 millioner liv, tre ganger så høyt som det offisielle tallet.

– Vi er glade for at WHO nå omsider kom med denne erklæringen. Det kan bidra til at håndteringen normaliseres over hele verden, og at unødvendige krisetiltak fjernes, sier fagdirektør i Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland til TV 2.

Pandemien forårsaket også store forstyrrelser i den globale økonomien med omfattende nedstengninger og bidro til sterk politisk polarisering med vaksinemotstand og konspirasjonsteorier.

Kunngjøringen fra WHO fredag kommer etter at organisasjonens ekspertkomité hadde et møte torsdag. Ekspertpanelet har møttes i alt 15 ganger siden pandemien brøt ut for over tre år siden.

Blir ikke borte

Men WHO gjør det klart at covid-19 ikke blir borte, selv om viruset ikke lenger utgjør en akutt trussel. Viruset vil fortsette å utvikle seg, og det vil komme nye varianter.

Det betyr at mange blir smittet igjen flere ganger i livet, men den utbredte immuniteten etter vaksinering og infeksjon gjør at viruset ikke lenger er en så stor trussel, ifølge Folkehelseinstituttet.

I Norge ble 21.348 mennesker så alvorlig syke at de ble lagt inn på sykehus, mens 5.470 mennesker er døde av viruset.