Politiet hevder siktede på Stord slo politikvinne med batong

Det sier politiadvokat Mads Lerum til Bergens Tidende.

Kvinnen ble utskrevet fredag, men politiet vil ikke si mer om tilstanden hennes. Tidligere har det vært kjent at hun ble skadd i et basketak, og at politiet så trakk seg vekk. Det er ikke kjent om det var snakk om en politibatong.

Det var fredag morgen at en polsk statsborger i 40-årene oppførte seg hissig og utagerende ved brakkeriggen til Aker Solutions på Stord. Politiet kom for å pågripe ham, men det oppsto et basketak som førte til at det måtte tilkalles forsterkninger. Det ble avfyrt to varselskudd og mannen ble skutt med elektrosjokkvåpen før han ble pågrepet.

Mannen i 40-årene ble først siktet for grov kroppsskade, men siktelsen ble nedgradert til kroppsskade. Han ble lørdag varetektsfengslet i en uke og skal underlegges en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse. I fengslingskjennelsen heter det at det virker tilfeldig at alle politifolkene kom fra hendelsen med livet i behold.

Den siktede mannen hadde et kort møte med advokat Per Ivar Hessen mandag formiddag, men ga da beskjed om at han ikke ønsket bistand fra ham, skriver NRK.

Dermed må tingretten oppnevne en ny forsvarer.