Flere menn tiltalt for gruppevoldtekt i Bergen – rettssaken starter mandag

Tre av mennene er tiltalt for en gruppevoldtekt av en jevnaldrende kvinne i januar 2021. En av dem er også tiltalt sammen med to andre for å etter tur ha hatt seksuell omgang med en jente mellom 14 og 16 år. Dette skal ha skjedd i januar året før.

Alle fem nekter straffskyld, skriver Bergens Tidende.

Ifølge tiltalen skal den jevnaldrende kvinnen blant annet ha blitt bundet fast, og vært ute av stand til å forsvare seg, skriver Åsane Tidende.

Kvinnens bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre sier til Bergensavisen at hennes klient er svært preget av det som har skjedd. Ingrid Aksnes, som representerer jenta som var mellom 14 og 16 år da den seksuelle omgangen fant sted, sier dette er en veldig alvorlig sak.

– Når det gjelder overgrep der det er flere gjerningsmenn involvert, gjør det saken spesielt grov, sier Aksnes.