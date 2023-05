Frakteskip har grunnstøtt utenfor Rørvik

Politiet i Trøndelag opplyser at skipet har et mannskap på seks personer, men at ingen ble skadd i grunnstøtingen.

Politiet i Namsos har vært i kontakt med skipper om bord, og det samme har Hovedredningssentralen Sør-Norge.

– Det er ingen redningsskøyter tilgjengelig i området, men vi har vært i kontakt med kapteinen og det går greit om bord, sier redningsleder Steinar Vatne til NTB.

Frakteskipet står fast og må slepes av grunnen. Mannskapet har ikke uttrykt noe ønske om evakuering, og blir derfor om bord.

– Kystverket håndterer saken videre sammen ved VTS Nor med tanke på blant annet eventuell forurensing, sier Vatne.