En person til sykehus etter brann i leilighetsbygg i Stange

– En person er kjørt Hamar sykehus med lettere skader, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

De forteller at de har kontroll på alle beboere.

– Alle beboere er gjort rede for og tas hånd om av kommunen. Ingen av beboerne som er evakuert, får flytte tilbake i dag. Politiet har startet etterforskning, opplyser politiet.

Politiet fikk melding om brannen klokka 18.27. En halvtime senere meldte brannvesenet at de hadde kontroll, og at de gikk inn i bygget med røykdykkere for å slukke.

Politiet oppfordret alle til å holde avstand slik at nødetatene får jobbe i fred. De ba også beboere i nærheten om å holde vinduer lukket med tanke på røyk.