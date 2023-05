Varselet gjelder for Vestlandet sør for Stad og for deler av Sør- og Østlandet, opplyser Meteorologisk institutt.

Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning, skriver instituttet i varselet.

På Vestlandet er det allerede fra mandag ettermiddag ventet nedbør, og faren vil da avta.