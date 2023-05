– Det brenner fremdeles godt, og flammer og røyk går i retning E39. Uvisst hvor stort område som brenner, og per nå uklar brannårsak, opplyser Sørvest politidistrikt på Twitter.

– Et helikopter jobber på spreng med å slukke brannen, samt å holde den på avstand fra hyttene.

Tre personer er tilsett av helsepersonell, de er ikke å anse som skadd, men oppfordret til å oppsøke legevakten ved behov, opplyser de videre.

– Det er samtidig mye røyk på stedet, og trafikk inn i området bør unngås, opplyser operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.

Flere hytter er evakuert på grunn av brannen.

– Vi har fått kontakt med noen hyttefolk. Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange som er på hyttene sine, sier vakthavende brannsjef Tom Meyer i Rogaland brann og redning til NRK.

Det var like før klokka 14 at politiet varslet om gressbrannen i nærheten av et hyttefelt i Lauperaksvegen i nærheten av Kjørrvatnet.