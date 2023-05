Kong Charles blir kronet

Lørdag 6. mai skal en ny monark innta den britiske tronen. Kong Charles krones tradisjon tro i Westminster Abbey. Seremonien starter klokken 12.00 norsk tid.

Det norske kongeparet er også gjester under kroningen.

Samtidig skal organisasjonen «Republic» arrangere en demonstrasjon mot monarkiet. Demonstrasjonen finner sted på Trafalgar Square i London lørdag formiddag.

Arbeiderpartiets landsmøte fortsetter

Landsmøtet i Arbeiderpartiet fortsetter og programmet begynner allerede klokken 7.00 lørdag. På menyen står blant annet behandling av organisasjonsuttalelse og vedtekter klokken 9.30 og behandling av politiske uttalelser klokken 10.05. Landsmøtet avsluttes etter planen klokken 14.10.

Storkamp mellom Rosenborg og Vålerenga

Rosenborg og Vålerenga møtes til storkamp i Eliteserien på Lerkendal. Begge lag trenger en seier etter en rufesete sesongstart. Kampen spilles klokka 18.

8. runde i toppserien for kvinner sparkes av klokken 15.00. Flere lag spiller, deriblant Stabæk og Arna-Bjørnar, Åsane og Avaldsnes og Røa og Brann.

Fengslingsmøte i Nesodden-saken

En kvinne i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter at et barn torsdag falt ut av et vindu i et hus på Nesodden. Barnet på rundt ett år falt ned fire etasjer og tilstanden er ifølge politiet alvorlig. Lørdag fremstilles kvinnen for varetekt.

Kinas utenriksminister møter Talibans utenriksminister



Kinas utenriksminister Qin Gang møter Mawlawi Amir Khan Muttaqi, som er utenriksminister i Talibans Afghanistan, i den pakistanske hovedstaden Islamabad lørdag. Bilawal Bhutto Zardari, Pakistans utenriksminister, er vertskap. Det er ventet at Muttaqis besøk varer fram til tirsdag.