Forsvaret følger utviklingen nøye.

8. mai starter Nato-øvelsen Formidable Shield utenfor Andøya i Vesterålen. 13 Nato land skal delta på øvelsen som ifølge Forsvaret skal forbedre alliert evne til å samvirke i et integrert luft- og missilforsvar konsept. Samtidig forventes det stor russisk aktivitet i Nordsjøen.

Ifølge Forsvaret opererer nå flere russiske fartøy i Nordsjøen, og det er den høyeste aktiviteten de har registrert siden før pandemien.

Forsvaret trekker fram at de russiske styrkene er i aktivitet på grunn av den russiske seiersdagen 9. mai. Dagen er landets største ikke-religiøse høytidsdag.

Følger nøye med

Forsvaret forteller at de er kjent med den russiske aktiviteten i Nordsjøen. Foto: Forsvaret

Forsvaret sier at de vil følge aktiviteten nøye, sammen med sine allierte, de forteller videre at de er kjent med aktiviteten og at de har et godt bilde av hva som skjer utenfor kysten vår.

Per nå er det registrert syv russiske skip i nordsjøområdet.

Samtidig understrekes det at de russiske fartøyene seiler i internasjonalt farvann og at aktiviteten er legitim og i tråd med internasjonale avtaler.

En viktig øvelse

Over 20 krigsskip, 35 fly og 8 bakkeenheter deltar i Nato-øvelsen som starter mandag neste uke skriver The Barents Observer. Øvelsen er viktig sier flaggkommandør og sjef Marinen, Trond Gimmingsrud:

– Formidable Shield 23 er en viktig øvelse for Forsvaret og Marinen. Den gir oss muligheten til å øve innenfor høyaktuelle områder som luft- og missilvern sammen med våre allierte. Sømløst samarbeid med Nato er en viktig del av vårt forsvarskonsept, og under denne øvelsen kan vi virkelig utfordre oss selv med krevende scenarioer og avansert integrasjon.

Norge og Storbritannia stiller som vertsnasjoner i øvelsen.

– Det er positivt fordi vi får trent oss på å ta imot større allierte styrker, samtidig som allierte blir bedre kjent med å operere i våre nærområder, sier Gimmingsrud.

Øvelsen foregår utenfor Andøya i perioden 8-12 mai, og vil etter det flytte seg til Hebridene utenfor Skottland, og avsluttes 26. mai.