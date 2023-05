Tjenesten «Fast forfall» gjør at fakturaen betales på samme dato hver måned.

Fjordkraft har sendt SMS til en rekke kunder om at tjenesten «Fast forfall» vil koste 59 kroner per måned fra 1. mai i år, og at strømkundene aktivt må velge bort denne om de ikke ønsker den. Det er i strid med markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet.

– Vi har derfor bedt Fjordkraft om å ikke innføre krav om betaling for tjenesten uten uttrykkelig samtykke fra den enkelte kunde, sier direktør Trond Rønningen.

Fjordkraft må senest 15. mai bekrefte at betalingskravet ikke innføres.

– Forbrukertilsynet har sendt oss et brev og bedt om mer informasjon. Dette gjelder et mindre antall kunder, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Vaag Eikeland i Fjordkraft til NTB.

Han sier han er overrasket over at Forbrukertilsynet går ut med saken før det er konkludert.

– Målet vårt er å ha en konstruktiv dialog med Forbrukertilsynet, og vi har i dag bedt tilsynet om et møte. Årsaken til at vi ønsker å ta betalt for tjenesten, er at tjenesten er en betalingsutsettelse. Det gir oss som strømleverandør høyere rentekostnader enn tilfellet er for kunder som ikke har fast forfall, sier han.