Politiet fikk melding om en ordensforstyrrelsen klokka 07 fredag morgen. De rykket ut med flere patruljer «for å få kontroll på utagerende mann». Mannen er trolig ansatt i et firma som jobber på Aker Solutions.

– Vi er helt i startfasen av etterforskningen, men er i gang med vitneavhør. Siktede er ikke avhørt, men det ønsker vi så fort det lar seg gjøre, sier politiadvokat Mads Lerum i en pressemelding.

Mannen er siktet etter han forsøkte å løpe fra politiet ved Aker Solutions på Stord fredag. Politiet løsnet to varselskudd under aksjonen og brukte deretter strømpistol for å få kontroll på ham.

Fraktet til sykehus

Siktede er fraktet til Stord sykehus, opplyser politiet.

Ifølge NRK ble det et basketak da første patrulje ankom stedet. En kvinnelig betjent ble skadd.

– En tjenesteperson fikk en skade i bakhodet. Da stakk gjerningspersonen av gårde, sier operasjonsleder Roger Litlatun i Sørvest politidistrikt. Politikvinnen er også fraktet til Stord sykehus.

Skuddene ble ikke avfyrt mot mannen

Politiet tilkalte så flere patruljer og fant mannen igjen.

– Da han ble funnet, ble det løsnet to varselskudd fra politiet. Skuddene ble ikke avfyrt mot mannen som er i 40-årene. Vi fikk til slutt kontroll på ham ved bruk av strømpistol, sier politiadvokat Lerum.

Siktede jobber trolig ved Aker Solutions. Utageringen skal ha skjedd på en av brakkene inne på området til selskapet, skriver Bergens Tidende.

– Jobbet mannen på Aker Solutions?

– Det kan se ut som han er ansatt i et firma som jobber på Aker Solutions. Men vi har ikke helt kontroll på personalia ennå, sier seksjonsleder i politiet i Stord, Dag Vidar Nordhus, til avisen.