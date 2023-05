Arbeiderpartiets landsmøte



Arbeiderpartiet fortsetter sitt landsmøte, og skal i dag velge ny partiledelse.

I tillegg skal redaksjonskomiteens innstillinger til partiets politikk legges fram og stemmes over. Blant annet skal det vedtas en uttalelse om ny energipolitikk. På kvelden er det duket for landsmøtefest.

Staten legger fram tilbud til bøndene

Staten legger fredag fram sitt svar på kravet fra Norges Bondelag til årets jordbruksoppgjør. Bondelaget ber om til sammen 6,9 milliarder kroner.

Kravet tilsvarer en inntektsøkning per årsverk på 171.300 kroner neste år. Av dette går 120.000 kroner til å tette gapet mellom bonden og andre grupper – et mål regjeringen har programfestet i Hurdalsplattformen. Det er frist for forhandlingene 16. mai.

Samtaler om forlengelse av kornavtalen

Viseforsvarsministrene fra Russland, Ukraina og Tyrkia skal etter planen møtes for å diskutere forlengelse av kornavtalen om eksport av ukrainsk korn via Svartehavet.

Den viktige avtalen er blitt forlenget flere ganger. Den inneværende avtalen utløper 18. mai.

Kronprinsparet i London

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit er i London i forbindelse med kroningen av britenes kong Charles.

Selve seremonien skjer først lørdag, men fredag er det norske kronprinsparet til stede ved en mottakelse på slottet. Kronprinsen skal også på et møte for små øystater i Lancaster House.

Hockeylandskamp mot Frankrike

Herrelandslaget i ishockey møter Frankrike til kamp i Asker. Kampstart er klokka 19. Kampen er en av to oppkjøringskamper Norge skal spille mot Frankrike. Den siste spilles lørdag.

VM spilles i Latvia og Finland. For Norge starter mesterskapet i Riga 13. mai. Da er Kasakhstan motstander.