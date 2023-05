Serbia rystet av ny masseskyting

Minst åtte mennesker er drept i en ny masseskyting i Serbia. Innenriksministeren kaller det et terrorangrep.

I tillegg til de drepte er minst 13 mennesker såret. En gjerningsmann åpnet ifølge serbiske medier ild mot en folkemengde med et automatvåpen før han flyktet fra stedet.

Skytingen skjedde dagen etter en skoleskyting der en 13-åring drepte åtte elever og en sikkerhetsvakt.

En død i feiringen av Napolis serie A-gull

Napolis gater var fulle av feirende fans etter at serie A-gullet ble sikret torsdag. Minst en person er død etter å ha blitt truffet av skudd.

Politiet tror barnehagebrann i Oslo var påsatt

Brannvesenet og politiet rykket ut til Vålerenga i Oslo, etter at det begynte å brenne i en barnehage. Politiet jobber ut ifra at brannen var påsatt, da de fant en fyrstikkeske i barnehagen.

To pågrepet etter biljakt i Sandnes

To personer er pågrepet, etter at de ikke ønsket å stanse for politiet under en trafikkontroll. Bilen de kjørte var stjålet.

Trump ber om at føderal domstol tar over straffesak

Donald Trumps advokater ber om at en føderal domstol i Manhattan tar over straffesaken mot ham.

Trump er tiltalt for dokumentforfalskning i forbindelse med blant annet utbetaling av hysjpenger til en pornostjerne før valget i 2016.