Ordføreren er rystet etter fallhendelsen på Nesodden

– Det er helt fryktelig og forferdelig å høre om det som har skjedd. Jeg kjenner ikke til selve hendelsen og må vise til politiet, og jeg kan bare håpe på det beste og at dette går bra.

Det sier Forsland (Ap) til Amta, etter hendelsen der et småbarn falt ut av et vindu i et hus på Nesodden torsdag. Barnet er alvorlig skadd.

En kvinne i 50-årene, som er i slekt med fornærmede, er siktet for drapsforsøk. Kvinnen er ikke barnets forelder.

Kommunens kriseteam er iverksatt for å gi hjelp og støtte til de pårørende. Ordføreren understreker at hun er veldig preget av saken og at det går inn på henne.