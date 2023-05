Politiet i Trondheim får kritikk av Spesialenheten

Klimaaksjonistene mente at de ble utsatt for ulovlig kroppsvisitasjon på cella ved Sentrum politistasjon i Trondheim, etter at de hadde hindret biltrafikken i trønderhovedstaden, melder Adresseavisen.

Spesialenheten konkluderer med at Trøndelag politidistrikt ikke fulgte arrestinstruksen når det gjelder hvem som tok beslutningen om kroppsvisitasjonene.

– Det var også manglende notoritet knyttet til beslutningen som var tatt og begrunnelsen for denne. Dette var både uheldig og kritikkverdig, men utgjorde ikke et straffbart forhold. Forholdene ga imidlertid grunnlag for oversendelse av saken til politidistriktet for administrativ gjennomgang, heter det i oppsummeringen.

Ingen av de fire som anmeldte politiet til Spesialenheten ønsker å kommentere henleggelsene foreløpig.

Politistasjonssjef ved Trondheim politistasjon, Arve Nordtvedt, forteller at ledelsen tar selvkritikk for «ikke å ha gjort arrestinstruksen godt nok kjent for sine medarbeidere».

– Etter denne hendelsen konstaterte vi selv at instruksen ikke var fulgt. Da sendte vi ut et skriv med en presisering til alle som setter inn folk i arresten, om hvilke regler som gjelder ved visitasjon og innsettelse i arresten, sier han til avisen.