Barnehagebrann i Oslo – politiet fant fyrstikkeske

– Det har vært tre mindre branntilløp, i tillegg er det funnet en fyrstikkeske, sier operasjonsleder Eirik Sannes i Oslo politidistrikt til NTB.

Han forteller at politiet fikk melding om at det brant via brannvesenet klokken 22.50.

– Branntilløpene ble raskt slukket av forbipasserende i samarbeid med brannvesenet. Det er ingen omfattende skader på bygningen, sier Sannes.

Operasjonslederen sier videre at politiet nå er på stedet med flere patruljer.

– Er det noen som har sett noe mistenkelig så ber vi dem ta kontakt med politiet, avslutter Sannes.