– Skal man opp på det nivået som vi anbefaler, med innkjøp av flere fartøy, ubåter, og mer alliert samarbeid, så trenger vi infrastruktur til å betjene alt sammen. Olavsvern er nær flyplass og den infrastrukturen som er i Tromsø, noe som er unikt i norsk og Natos sammenheng, sier kommisjonsmedlem Christian Chramer til Nordlys.

Onsdag denne uken la Forsvarskommisjonen fram sin rapport der de anbefalte en kraftig opptrapping av satsingen på forsvar i Norge.

Å leie tilbake og gjenåpne marinebasen Olavsvern er ett av tiltakene de mener er fornuftig.

Olavsvern i Ramfjord i Tromsø består av et fjellkompleks på 25.000 kvadratmeter, inkludert et fjellbasseng med tørrdokk for ubåter, i tillegg til kaier og 13.000 kvadratmeter med kaserner, kontorer og verksteder. Basen ble vedtatt avviklet av Stortinget i 2009 og solgt til private investorer i 2013.